Karaman Ziraat Odasının reflektör dağıtımı devam ediyor
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Karaman Ziraat Odasının reflektör dağıtımı devam ediyor

Karaman Ziraat Odasının reflektör dağıtımı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçi ve muhtarlara, trafik kazalarını önlemek ve farkındalık yaratmak adına reflektör dağıtmaya devam ediyor.

Karaman Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçi ve muhtarlara, trafik kazalarını önlemek ve farkındalık yaratmak adına reflektör dağıtmaya devam ediyor.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada çiftçilerin karayolunda trafik kurallarına uygun olarak nakliye yapabilmeleri için reflektör kullanımının zorunlu olduğunu söyledi.

Çiftçilere reflektör kullanmanın önemi ve trafik kazalarının önlenmesi için çeşitli kereler ziraat odası olarak bilgilendirme ve reflektör dağıtımı yaptıklarını ifade eden bayram, şunları kaydetti:

"İlimizde traktörlerin reflektör kullanımında belli bir başarı yakalandı. bu sevindirici bir durum. Fakat özellikle dağ köylerimizde çapa makinalarından yapma pat pat denilen araçlar bir hayli yoğun kullanılmakta. Bu araçlar artık köylerde eşek yerine geçiyor. Üreticilerimizin bir çok ihtiyacını karşılıyor. Bunun için bizlerde köy gezilerimizde bu tür aracı olan vatandaşlarımızı uyarıyor, araçlarına reflektörlerimizi ellerimizle takıyoruz. Bu araçların karayollarına ve köy yollarına çıktığında arkasında işaretlerinin olması özellikle ve özellikle reflektörlerin olması çok önemli. Bizler kimsenin burnunun daha kanamasını istemiyoruz. elimizden geldiği kadar çiftçilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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