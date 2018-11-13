Karaman'ın Son Şansı

Son dönemlerde alınan başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilen teknik direktör Ünal Karaman'ın göreve devam etmesi görüşünde birleşen yönetim, Fenerbahçe maçını dönüm noktası olarak görüyor.

Kendi sahasındaki bu karşılaşmada olumsuz bir sonuç alınması halinde, Malatyaspor maçının ardından istifasını verdiği iddia edilen Karaman'ın durumunun değerlendirileceği ve mevcut kadro ile ilgili daha radikal kararlar alınabileceği bildirildi.

Böyle bir gelişme yaşanması halinde Ahmet Ağaoğlu'nun Aralık ayında yapılacak genel kurulda yeniden başkan adayı olup olmayacağını da gözden geçireceği ifade edildi.