Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı - Haberler
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Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı

Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuşun çarpıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuşun çarpıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Recep Baltacı yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulansla İbrahim Hacıoğlu idaresindeki 70 M 195 plakalı dolmuş, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi Adliye kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, kavşakta duran seyyar satıcı Rüstem Tümkaya'ya çarparak yan yattı.

Kazada seyyar satıcı ile sürücülerin aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Tümkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, hastanedeki yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Işık, gazetecilere, ekiplerin kaza yerine hızlı şekilde intikal ettiğini belirterek, "Ambulans ile hat minibüsü adliye kavşağında çarpıştı. Kazada 10 yaralı var. Yaralılardan birinin durumu ağır. Diğer yaralıların çeşitli bölgelerinde kırıklar mevcut. Hayati tehlikeleri mevcut değil. Hastanemizde yaralılarımıza tüm müdahaleler yapılıyor." dedi.

Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı

Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı

Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı

Karaman'da ambulansla dolmuşun çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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