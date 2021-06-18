"Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak
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"Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak

'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin başlattığı "Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesi kapsamında yürütülen Uygulamalı Girişimcilik ve Mentörlük Eğitiminin sertifika törenine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin başlattığı "Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesi kapsamında yürütülen Uygulamalı Girişimcilik ve Mentörlük Eğitiminin sertifika törenine katıldı.

Törende konuşan Başkan Yüce, Avrupa Birliğinden destek almaya hak kazanan 893 bin 391 avro bütçeli projede önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, çalışmanın şehrin spor ve bisiklet dostu kimliğine değer katacağını kaydetti.

Çalışma bittiğinde dünyaca ünlü bisiklet sporcularının yolculuğa Sakarya'dan başlayıp yine burada bitireceğini aktaran Yüce, şöyle devam etti:

"Sakarya'nın adını bisiklet dostu şehir olarak dünyaya duyuracağız. Amacımız Sakarya olarak, dünyanın en önemli sporlarından olan, belki de en çok sporcuya ve sporsevere sahip olan bisiklet sporundaki payımızı artırmak.

İş adamlarımızla esnafımızla, işletmelerimizle ve girişimcilerimizle bir araya gelip bu sporcuların gündelik ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanlar oluşturalım. İş yerleri kuralım, mola yerleri, dinlenme ve barınma merkezleri kuralım hatta bu merkezleri uluslararası standartlarda hazırlayarak 'Pedal Dostu İşletme' unvanını alalım. Böylece bu unvanı gören sporcular gönül rahatlığıyla şehrimizi ve işletmelerimizi tercih etsinler."

Yüce, kurulacak tesislerin uluslararası alanda pazarlanarak turizme kazandırılması için girişimcilere eğitimler verildiğine değindi.

Toplam bütçesi 893 bin 491 avro olan projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Yüce, "Proje ortağımız SUBÜ ile Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan temsilcilerle bir araya gelerek bisiklet rotalarını, güzergahları oluşturduk. Bu rotaların dijital platformlardaki etiketlendirmelerini yaptık. Sonra sizlerle bir araya geldik ve eğitimlerimize başladık. Malumunuz bu eğitimlerin çok çeşitli amaçları var. Öncelikle belirlediğimiz rotalarının uluslararası mecralarda turizm amaçlı pazarlanması. İşletmelerimize ve girişimcilerimize bisiklet temalı eğitimler vererek, 'Pedal Dostu İşletme' unvanı almalarının sağlanması. Kadın girişimcilere hediyelik eşya üretimi konusunda destek verilmesi ve eğitim çalışmalarının tamamlanması. Eğitimler sonucunda projenin uygulama ayağına geçeceğiz ve inşallah şehrimizde siz 'Pedal Dostu İşletmelerimiz' ve girişimcilerimizle birlikte bir bisiklet festivali düzenleyeceğiz. Çok şükür bugün sizlerle birlikte 100 girişimci adayımız ve 75 işletmemizle başladığımız bu eğitim programımızı tamamladık. Şimdi 10 girişimcimize ve 5 işletmemize ileri mentorluk desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara tavsiyelerde bulunan Yüce, eğitimi bitiren 100 girişimci ve 75 işletmeciye sertifikalarını takdim etti.

'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak
'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak
'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak
'Karadeniz'e Pedal Çevirelim' projesi Sakarya'nın bisiklet dostu kimliğine değer katacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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