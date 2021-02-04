Karadeniz'de 'Drakula' tehlikesi nedeniyle sökülen fındık bahçeleri tarlaya dönüşüyor

TRABZON'da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alınıyor. Fındık ağaçlarından boş kalan araziler ise tarlaya dönüştürülerek, patates, fasulye, mısır ekiliyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz" dedi.

Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin 'Drakula' lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. 'Toplu imha' ile mücadelesi mümkün olan 'drakula böceği' için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakılıyor. Toplu imha işlemlerinin ardından boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekiliyor.

'SON DERECE TEHLİKELİ'UFK ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Drakula böceği ile mücadele işlemlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirterek, "Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz. Drakula ismi ile tanınan böcek ile ilgili geçtiğimiz yıl bir yasa çıkartıldı. Şu anda sökme ve imha işlemleri yapılıyor. İmha işlemi uygulanan yerlerde 4 yıl boyunca uzun yaşayan bitkiler o alanlara dikelemeyecek. Sadece mevsimsel, yıllık bitkiler dikilebilecek" dedi.'FINDIK FİDANLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ'Sökülen fındık bahçelerine dikilecek olan fındık fidanlarını kendilerinin temin edeceğini kaydeden Arslantürk, "Devlet oradaki zararı da karşılıyor, 4 yıllık bir ödeme yapacak. Vatandaşın kaybı aslında daha fazla. 4 yılın bedelini devlet karşılıyor fakat 4 yıl sonra yeni bir dikim ve ürün alınabilmesi için en az 3 yıl bir bekleme süresi olacak. Ama o alanlara dikilecek olan fındık fidanlarını biz temin edeceğiz. Yaşlı fındık ağaçları da gençleşmiş olacaklar. Bakanlığın hedefi olan bir sistem kurulmuş olacak aslında. Yörenin değişen iklimine uyum sağlayan tek dal sistemli fındıkları dikeceğiz. Alan bazında bakıldığı zaman daha çok verim alınacak ve daha kaliteli fındık üretilmiş olacak" diye konuştu.'BOŞ KALAN ARAZİLERİ TARLA YAPIYORUZ'Fındık ağaçları sökülünce bahçe boş kalmasın diye tarlaya dönüştürdüklerini anlatan Ebru Atalar, "Bu arazilerin hepsi fındık bahçesiydi. Zararlı bir böceğin geldiğini söylediler. Fındık ağaçlarının köklerine sarılmış. Mecburen arazide bulunan fındık ağaçlarını imha ettiler. Şimdi boş kalan arazileri tarla yapıyoruz. Fasulye, patates, mısır ekiyoruz. Tavuk aldık. Tavukları da bahçelere saldık ki böcekleri yesin de kurtulalım diye. Bakalım kaç yıl devam eder. Zaman bize ne gösteririz göreceğiz" dedi.'TAVUKLARA KALDI BAHÇELERİMİZ'

Havva Yılmaz ise "Burası yıllardan beri fındık bahçesi olarak kullanılıyordu. Şimdi bahçelerden fındık ağaçları sökülünce buralar boş kaldı. Biz de boş durmasın diye tarla yaptık. Tavuklara kaldı bahçelerimiz zaten. Tavuklarda rahat rahat geziyorlar burada" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı