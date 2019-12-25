Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)
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Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIKTrabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık.

25.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:36
Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9)

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK

'un ilçesine bağlı Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık. Kontrol altına alınamayan yerler de var. İnşallah sabaha kadar oralarda da çalışmalarımız devam edecek. O yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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