Karaca tedavi altına alındı
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Karaca tedavi altına alındı

Çilimli ilçesinde bulunan Yeni Vakıf Köyü'nde yaralı halde bulunan Karaca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Yetkililerinde teslim alınarak veteriner bakımının ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına getirildi.

18.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:54
Karaca tedavi altına alındı

ilçesinde bulunan Yeni Vakıf Köyü'nde yaralı halde bulunan Karaca, Yetkililerinde teslim alınarak veteriner bakımının ardından Efteni Gölü Hayatı Geliştirme Sahasına getirildi.


Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kış aylarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce'nin Çilimli İlçesine bağlı olan Yeni Vakıf Köyü'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Karaca'yı köylülerden teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri Karaca'yı ilk olarak veterinere götürerek tedavisini gerçekleştirdi. Daha sonra Karaca Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına getirilerek tedavi süreci devam ettirilecek. Karaca'nın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salımı gerçekleştirilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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