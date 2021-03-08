Karabük ve Zonguldak'ta "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

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- Karabük ve Zonguldak'ta "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı Karabük ve Zonguldak'ta, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

- Karabük ve Zonguldak'ta "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

KARABÜK - Karabük ve Zonguldak'ta, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı. New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Karabük ve Zonguldak'tan tepki geldi. AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'ün talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Zonguldak'ta da kent genelinde yer tüm LED ekranlara "Love Erdoğan" ve "I Love Erdoğan" yazılı görseller yansıtıldı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir alanda dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM