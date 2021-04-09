Karabük Üniversitesinde "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "2. Kazakistanlı İlahiyat Öğrencileri Sempozyumu" düzenlendi.

KBÜ İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresine bağlı Talebe Öğrenci Topluluğu Türkiye kolunun organizasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly konuşmacı olarak katıldı.

Saparbekuly, Türk dünyasında manevi başkent unvanını alabilecek Türkistan, Buhara ve Semerkant gibi birkaç şehrin olduğunu söyledi.

Bunun yanında kültürel, ekonomik ve ticari başkentlerin de olduğunu belirten Saparbekuly, "İstanbul, yine aynı şekilde Türk dünyasının manevi başkentlerinden bir tanesi. İnşallah sizlerin, Karabük'ün ve özellikle Karabük Üniversitesinin katkılarıyla Karabük şehrinin Türk dünyasının bir eğitim merkezine dönüşeceğine gönülden inanıyorum." dedi.

Saparbekuly, Kazakistan'dan daha fazla öğrencinin KBÜ'de eğitim alması adına çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Türkiye'nin Kazakistan ile kardeş ülke olduğunu dile getirdi.

Karabük Üniversitesinde 10 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirten Polat, "Kazakistanlı öğrenci sayımızın daha fazla olmasını istiyoruz. Bu hususta büyükelçimizin bize destek vereceğini umuyoruz." diye konuştu.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk de Karabük Üniversitesinin 10 binin üzerinde misafir öğrencisiyle Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından "Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, eserlerini seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu