Karabük'te kütüphanesi olmayan okul kalmayacak

KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Karabük'teki 54 okula yıl sonuna kadar kütüphane yapılması hedefleniyor.

Kentte kütüphane yaptırmak isteyen hayırseverlerin isimleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle hazırlanan proje kapsamında buralara verilecek.

Proje kapsamında yıl sonuna kadar Karabük'te 54 okula kütüphane kazandırılması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, proje kapsamında çalışmalara başladıklarını, yöneticilerin ildeki kütüphanesi olmayan okulların durumlarını incelediğini anlattı.

Kütüphanesi olmayan okullarla ilgili Bakanlıktan yeterli ödeneklerin geldiğini bildiren Akbaş, "Sayın Bakanımızın talimatıdır. Yapacağımız kütüphanelerle ilgili çalışmaların ürünleri meslek liselerimizde üretilecek. Meslek liselerimizde üretileceğinden dolayı da biraz daha uygun yapacağız." dedi.

Hayırseverleri de projeye katkı sunmaya davet eden Akbaş, "Devletimizin imkanları çok geniş. Bunda problem yok ama hayırseverlerimiz de okullarımızda 'Bende bir okula kütüphane yaptırmak istiyorum' diyorsa, o okuldaki kütüphaneye hayırseverlerimizin isimlerini vereceğiz. Böylece güzel çalışma yapmış olacağız. İnşallah aralık sonuna kadar ilimizde kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Bu anlamda güzel çalışma olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.