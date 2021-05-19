Karabük'te 19 Mayıs'ta doğan öğrencilere sürpriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te 19 Mayıs'ta doğan öğrencilere sürpriz

Karabük'te 19 Mayıs'ta doğan öğrencilere sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs'ta doğan üç öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.

Karabük'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs'ta doğan üç öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven, 19 Mayıs'ta doğan üç öğrenciyi evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ilgın Akbay, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berat Mustafa Çelebican ve Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kayra Durhan Tekin'i evlerinde ziyaret eden Akbaş ve Güven, aileleriyle birlikte pasta keserek hediyelerini takdim ettiler. Ziyaretten ve sürprizden duydukları memnuniyetini dile getiren öğrenci ve aileleri kurum müdürlerine teşekkür ettiler. - KARABÜK

Karabük'te 19 Mayıs'ta doğan öğrencilere sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi
Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Burak Sergen Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Gökhan Töre Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te 19 Mayıs'ta doğan öğrencilere sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 17:04:58. #1.11#

title