Karabük basınının acı günü

KARABÜK (AA) - Karabük'ten yayın yapan Bizim Radyo Televizyonunda (BRTV) teknik müdürü olarak görev yapan Turgut Olcay Ulusoy 35 yaşında vefat etti.

Bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören evli ve bir çocuk babası Ulusoy, yaşam savaşını kaybetti.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Ulusoy'un cenazesi, görev yaptığı BRTV'nin önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, mesai arkadaşlarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dua edilmesinin ardından Fevzi Çakmak Camisi'ne getirilen Ulusoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zobran köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ulusoy'un yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Karabük İletişimciler Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, daire müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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