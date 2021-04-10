Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde 10.00-13.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle tünelin Manisa-İzmir yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Gökhan Töre Ümit Öztürk Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 08:39:44. #1.16#
title