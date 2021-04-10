Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde 10.00-13.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle tünelin Manisa-İzmir yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Akçakoca-Düzce yolunun 6. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Çardak yolunun 34-41. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yürütülüyor. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık