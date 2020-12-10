Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki köprü çalışmaları sebebiyle Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi kapsamındaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 78-81. kilometrelerindeki asfalt yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücüler, gidiş şeridi servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık