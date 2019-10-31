Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-43. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 41-57. kilometrelerindeki 14 tünelde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 1 Kasım'a kadar 09.00-17.30 saatlerinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 18-24. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı ile Torul tünellerinde bölünmüş yolun her iki yönünde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.