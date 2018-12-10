Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze-İzmit Devlet Yolu'nun Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımındaki çalışmalar nedeniyle güney yol trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Düzce-Bolu Devlet Yolu'nun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Manisa Devlet Yolu'nun 13. kilometresinde Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belirli saatlerinde trafik akışı gidiş-geliş olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.
Anamur-Aydıncık Devlet Yolu'nun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.