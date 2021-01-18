Kar yağışının ardından
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Kar yağışının ardından

18.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:09

Torbalarla kar taşıma -Eleşkirt caddelerinde karla mücadele -Belediye ekiplerinin çalışmaları -Araçların üzerindeki karların temizlenmesi -Pasaj esnafından Turan Akdeniz ile röportaj -Yolda yürüyen vatandaşlar -İlçe halkından Faruk Çetin ile röportaj Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve...

-Torbalarla kar taşıma

-Eleşkirt caddelerinde karla mücadele

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Araçların üzerindeki karların temizlenmesi

-Pasaj esnafından Turan Akdeniz ile röportaj

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-İlçe halkından Faruk Çetin ile röportaj

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde, sokaklar, park ve bahçeler beyaza büründü.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Vatandaşlar da iş yerlerinin önüne biriken karı küreklerle temizledi.

Eleşkirt Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Halk pasajı esnafı belediyeye yardım etmek amaçlı yağan karları torbalara doldurarak yola taşıdı.

Esnaf Turan Akdeniz, AA muhabirine, iş makinelerinin giremediği yerlerde karları torbalara doldurarak caddeye çıkardıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından
Kar yağışının ardından
Kar yağışının ardından
Kar yağışının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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