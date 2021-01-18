Kar yağışının ardından

Torbalarla kar taşıma -Eleşkirt caddelerinde karla mücadele -Belediye ekiplerinin çalışmaları -Araçların üzerindeki karların temizlenmesi -Pasaj esnafından Turan Akdeniz ile röportaj -Yolda yürüyen vatandaşlar -İlçe halkından Faruk Çetin ile röportaj Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve...