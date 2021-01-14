Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:12
Şehir merkezinde kar yağışı Seyir halindeki araçlar Kaldırımda yürüyen vatandaşlar Kar temizliği yapan vatandaş Serdar Erol'un konuşması Turgay Kalsın'ın konuşması MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken merkeze bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şehir merkezinde kar yağışı
Seyir halindeki araçlar
Kaldırımda yürüyen vatandaşlar
Kar temizliği yapan vatandaş
Serdar Erol'un konuşması
Turgay Kalsın'ın konuşması MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken merkeze bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım