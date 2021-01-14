Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
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Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

14.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:12

Şehir merkezinde kar yağışı Seyir halindeki araçlar Kaldırımda yürüyen vatandaşlar Kar temizliği yapan vatandaş Serdar Erol'un konuşması Turgay Kalsın'ın konuşması MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken merkeze bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şehir merkezinde kar yağışı

Seyir halindeki araçlar

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

Kar temizliği yapan vatandaş

Serdar Erol'un konuşması

Turgay Kalsın'ın konuşması MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken merkeze bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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