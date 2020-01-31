: Kar yağışı ulaşımı aksattı

31.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:34

Kayseri ve Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle özellikle kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için polis ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Karayolları ekipleri ise iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunu, Başakpınar Kavşağı mevkisinden itibaren ulaşıma kapattı.

Burada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan Veysel Söndür, AA muhabirine, İstanbul'dan Van'a gittiklerini söyledi.

Yaklaşık 19 saattir yolda olduklarını ifade eden Söndür, "Bolu'da da yolda kaldık. Oradan beri böyle perişan halde devam ediyoruz. Burada yaklaşık 30-40 dakikadır bekliyoruz. Bir sıkıntı yok. Ekipler görevlerini yapıyorlar." diye konuştu.

Sürücülerden Mehmet Çetin de Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gittiklerini belirterek, "Yollar kapalı, kar, tipi, fırtına... 1-1,5 saattir buradayız. Döneceğiz. Yapacak bir şey yok." dedi.

Sürücülerden Binali Pektaş ise İstanbul'dan gelip Malatya'ya gittiklerini, yolda mahsur kaldıklarını ve 2 saattir beklediklerini kaydetti.

Bu arada, kar ve tipi nedeniyle Mansurlu-Yahyalı, Tufanbeyli-Ayvat-Kayseri, Pınarbaşı-Sarız-Göksun, Pınarbaşı-Gürün, Hacılar-Develi, Develi-Mansurlu, Develi-Tomarza-Arslantaş ve Develi-Erciyes kara yolu da ulaşıma kapandı.

Sivas

Sivas'ın Kangal ile Gürün ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte geceden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda ulaşımı aksatıyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Kangal-Gürün kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Trafik ekipleri, Kangal'dan Gürün istikametine giden araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan, Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ve Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde de ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Kaynak: AA

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