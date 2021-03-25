Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

25.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:20

Bolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Bolu'da kar yağışı üç gündür aralıklarla devam ediyor.

Bolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu'da kar yağışı üç gündür aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda 35 santim, Abant Tabiat Parkı'nda 30 santimetre, Yedigöller Milli Parkı'nda 40 santim ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya kayak Merkezi'nde ise 2 metreye yaklaştı.

Beyaz örtü ile kaplanan tabiat parkları ve milli parklarda kart postallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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