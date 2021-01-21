Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti
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Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti

21.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:18

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekiplerince çıkarıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekiplerince çıkarıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, dört saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak, araçları saplandığı yerden çıkardı.

Öte yandan Doyumalan Mahallesi'nde Yasin Dede, rahatsızlanan çocuğunu aracıyla hastaneye götürürken, tipi nedeniyle yoldan çıkarak mahsur kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Dede ve çocuğu, Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Dede, AA muhabirine, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu göremediğini söyledi.

Uzun süre araçta mahsur kaldıklarını anlatan Dede, "Hastamla dört saattir mahsur kalmıştık. Ekipler geldi bizi çıkardılar. Ekiplere çok teşekkür ederim." dedi.

Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti
Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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