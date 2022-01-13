Bursa'da kardan kapanan 16 kırsal mahallenin yolu açıldı - Haberler
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Bursa'da kardan kapanan 16 kırsal mahallenin yolu açıldı

Bursa'da kardan kapanan 16 kırsal mahallenin yolu açıldı
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarında belediye ekiplerince çalışma yapıldı.

Bursa'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarında belediye ekiplerince çalışma yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 360 personelden oluşan 75 ekip, 123 iş makinesi ve kamyon ile yol açma çalışmalarını 7 gün 24 saat yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde görev yapan ekipler, son 24 saatte 5 ilçede kardan kapanan 16 mahallenin yollarını ulaşıma açtı.

Çalışmalar kapsamında İznik'te 9, Kestel'de 4, Gürsu, Orhangazi ve Mustafakemalpaşa'da birer mahallenin yolu kardan temizlendi.

Bursa'da kardan kapanan 16 kırsal mahallenin yolu açıldı

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AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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