Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı
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Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı

17.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:59

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağış dolayısıyla Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler güçlükle ilerledi.

Yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan birçok sürücü, araçlarını dinlenme tesislerine park ederek bekledi.

Karayolları ekipleri de yolun trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı
Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı
Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı
Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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