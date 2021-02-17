Kar nedeniyle Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler zor anlar yaşadı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağış dolayısıyla Adana-Pozantı-Ankara otoyolunda sürücüler güçlükle ilerledi.

Yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan birçok sürücü, araçlarını dinlenme tesislerine park ederek bekledi.

Karayolları ekipleri de yolun trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat