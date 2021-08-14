-Kaplumbağa için seferber oldular
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-Kaplumbağa için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Kaplumbağa için seferber oldular 3 saat boyunca yanından bir an olsun ayrılmadılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde bitkin halde olduğu görülen yetişkin bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, vatandaşlarca kıyıya getirildi.

Kaplumbağa için seferber oldular

3 saat boyunca yanından bir an olsun ayrılmadılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde bitkin halde olduğu görülen yetişkin bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, vatandaşlarca kıyıya getirildi. Mahalle sakinleri kaplumbağayı hayatta tutmak için seferber oldu.

Güvercinlik Koyu'nda denizde bitkin bir deniz kaplumbağasının olduğunu görenler, uzun uğraşlar sonunda hayvanı kıyıya getirdi. Üzerinde çok sayıda parazit bulunan ve ön yüzgecinin birinde hafif kanaması olan kaplumbağa için AKUT Bodrum ekiplerine haber verildi.

AKUT ekipleri gelinceye kadar kaplumbağa için seferber olan vatandaşlar, kaplumbağayı hayatta tutabilmek için ıslak havlu ile sardılar, karnını doyurmaya çalıştılar. Mahalleli, 3 saat boyunca kaplumbağanın yanından bir an olsun ayrılmadı.

Bölgeye gelen AKUT ekiplerince alınan kaplumbağa daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yetkililerine teslim edildi. Kaplumbağanın tedavisine başlandığı bildirildi.

3 saat boyunca eşi ile birlikte kaplumbağanın yanından bir an olsun ayrılmayan Güvercinlik Mahallesi sakini Şefika Atabay, "Bu kaplumbağa karaya doğru gelmeye çalışıyormuş ama gelememiş. Sağ olsun buradaki vatandaşlar karaya getirdiler. Eşimle ile birlikte biz de kaplumbağanın yanına geldik. Çok bitkindi, bir şeyler yedirmeye çalıştık ama yemedi. Onu devamlı ıslak tutmaya çalıştık. Sonra AKUT ekipleri götürdü. İnşallah bir an önce iyileşir ve yaşadığı ortama geri döner." diye konuştu.

-Kaplumbağa için seferber oldular
-Kaplumbağa için seferber oldular
-Kaplumbağa için seferber oldular
-Kaplumbağa için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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