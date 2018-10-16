Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

Gaziantep'te 12 kapkaç olayının zanlısı iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı kapkaç olayının şüphelileri Ö.E. ve M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Düztepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin yaklaşık bir ay içinde 8 cep telefonu, 8 tam altın, 3 altın yüzük, 11 bin 490 lira ve 11 bin 600 doları kapkaç yoluyla çaldıkları belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.