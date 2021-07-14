Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü
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Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Ekonomi

Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü Kapıkule'deki sistem gurbetçileri mutlu etti Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin gelişleri devam ediyor.

Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü

Kapıkule'deki sistem gurbetçileri mutlu etti

EDİRNE - Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin gelişleri devam ediyor. İzinlerini Kurban Bayramı ile birleştiren gurbetçiler Dünya'nın en büyük ikinci kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sıra beklemeden rahatlıkla geçiş yapıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, bu yıl salgın seyrinin hafiflemesi ve alınan tedbirlerle birlikte yola çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gurbetçiler kent ekonomisine katkı sağlıyor

Son yıllarda Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin kente uğrayıp alışveriş yaptığını ve tarihi noktaları ziyaret ettiğini söyleyen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, bu durumun kentteki esnaflara ve ekonomiye olumlu yansıdığını aktardı.

Gurbetçilerin ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin kent ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını belirten Zıpkınkurt, "Edirne'de hizmet sektörü gelişmiş durumda. Kafeler, restoranlar ve oteller gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını yapıyor. Gelen gurbetçiler hem Edirne'nin değişik lezzetlerini tadarak hem de alışveriş yaparak kente katkı sağlamış oluyor. Bu da şehri esnafının yüzünü güldürüyor. Esnaflarımızdan bu konuda olumlu dönüşler alıyoruz. Misafirlerimiz de iyi ağırlandığı için tekrardan gelip arkadaşlarını da getiriyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

"Kapıkule'den 5 Dakikada geçiş yaptık"

Dün sabah erken saatte Fransa'dan yola çıktığını ve güzel bir yolcuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen gurbetçilerden Atilla Yılmaz, diğer ülke gümrüklerinde bazı sorunlar yaşadıklarını fakat Kapıkule'de hiç sıra beklemeden 5 dakikada geçiş yaptığını aktardı.

"Bu yıl çok daha hızlı geçiş yaptık"

Rahat bir yolculuğun ardından anavatana ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, "Gayet güzeldi. Vatanımıza geldik mutluyuz. 2 yıldır herkes bugünleri bekliyor, vatan hasretini çekiyor. Güzel bir tatil geçirmek istiyoruz. Önceki yıllarda birikmeler oluyordu ancak bu yıl çok daha hızlı geçiş yaptık. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Kapıkulemiz çok aktif çalışıyor"

Yolculuğun güzel ve bir o kadar da yorucu geçtiğini söyleyen gurbetçilerden Muhterem Altınışık, "Fransa'dan yola çıktık. Kapıkulemiz çok aktif çalışıyor, memnunuz. Önceki yıllara göre daha hızlandırılmış. Sıra beklemeden geçiş yaptık" dedi.

Güzel bir yolculuk geçirdiklerini belirten Rahime Altınışık, "Önceden çok sıra bekliyorduk. Uzun kuyruklar oluyordu rezillik çekiyorduk. Kapıkule'den bu yıl çok farklı ve rahat bir geçiş yaptık" diye konuştu.

"Geçmiş yıllara göre daha çabuk geçtik"

Kapıkule'de işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını söyleyen Rafet Kurt, "Avusturya'dan yola çıktık. Memleketimize gidiyoruz. Kapıkule'ye ulaştığımızda kısa sürede geçiş yaptık. Çok mutlu olduk. 9 yıl önce gelmiştim. Kuyruklar oluştuğu için otomobille gelmiyordum. Ama şimdi gayet güzel olmuş. Geçmiş yıllara göre daha çabuk geçtik." Şeklinde konuştu.

Fransa'dan gelen Oktay Altınışık, Kapıkule'den çok kısa bir sürede geçtiğini ve diğer sınır kapılarında bazı sorunların yaşandığını aktardı.

Almanya'dan Muğla'ya giden gurbetçi Serhan Kayalı, "Kovid-19 salgını nedeniyle PCR testi kontrolü yaptılar. Ana vatan özlemimiz sona erdi. Çok mutluyuz. Yurda girişte hiçbir sorunla karşılaşmadık ve sıra beklemedik" dedi.

Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü
Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü
Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü
Kapıkule'de gurbetçilerin yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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