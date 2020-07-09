Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif azalışla 400,00 liradan tamamladı.
09.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:51
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif azalışla 400,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.656 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın hemen altında 400,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|400,00
|400,20
|399,80
|400,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.636,00
|2.657,00
|2.635,00
|2.656,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|365,00
|369,00
|364,60
|368,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.576,00
|2.596,00
|2.575,00
|2.595,00
|Yarım Ziynet
|1.288,00
|1.298,00
|1.287,00
|1.297,00
|Çeyrek Ziynet
|644,00
|649,00
|644,00
|649,00
Kaynak: AA