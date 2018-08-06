Kapaklı'da Yayla Şenliği

Suluova Akdağlılar Derneği tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Akdağ Yayla Şenliği Kapaklı mesire alanında yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği şenlikte yöresel oyun ve yarışmalar ile müzik programları ve karakucak güreşleri yapıldı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şenliklere destek vermek, şehrin kültürünü yaşatarak gelecek nesillere taşımak bizim için bir borçtur" dedi.

Akdağ yöresinin binlerce insanı barındıran, ekonomik potansiyeli yüksek olan bir bölge olup bu potansiyeli ile ilçenin önemli bir zenginliği olduğunu vurgulayan Üçok, "Bu bölgede yaşayan insanların buraya olan özlemlerini gidermek ve buranın kültürünü hemşehrilerimize tanıtmak ve yılda bir kez de olsa böylesine turizm değeri olan bir yerde toplanmak bizim için büyük bir fırsattır. Bu kültürü yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Suluova'da yapılan tüm kültürel faaliyetlerde belediye olarak biz her zaman içerisinde olacağız" diye konuştu.

Basri Demir'in ağa seçildiği şenliğe AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez ve İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır da katıldı. Dernek başkanı Yılmaz Keten'de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Şenliğin güvenliğini sağlayan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpekleri de vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. - AMASYA