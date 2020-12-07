Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli
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Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

07.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:28
Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Gün doğumundan önce Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında tur için hazırlanan sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce uçuşun iptal edilmesinin ardından yeniden park alanlarına çekildi.

Uçuşların, meteorolojik tahminlere göre 10 Aralık Perşembe günü yeniden başlaması bekleniyor.

Bölgede yılda ortalama 300 gün yapılabilen uçuşlar kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

Sıcak hava balon turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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