Tıpta Köpek Devrimi: Kanseri Koklayarak Bulacaklar

Annesini kanserden kaybeden, Samsun'daki Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Veteriner Hekim Tuncay Eker "Erken Teşhiste Biodedektör Köpekler Projesi" başlattı. Böylece özel olarak eğitilen köpekler koklayarak kanserli hücreleri tespit edebilecek.

TÜRKİYE'DE İLK

Samsun, Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Samsun Maarif Hareketi kapsamında hazırlanan, "Erken Teşhiste Biodedektör Köpekler" adlı Türkiye'de ilk olacak proje ile köpeklerle birçok kanser türünün erken teşhisini yapacak. Annesini kanserden kaybeden veteriner hekim Tuncay Eker'in bu projesi şimdiden büyük ilgi görüyor.

MAALİYET AZALACAK

Dünyada başka ülkelerde örnekleri olan, Samsun Maarif Hareketi kapsamında yapılan proje, Türkiye'de ilk kez yapılacak. Proje ile kanserin erken teşhisi ve kanser teşhisindeki maliyetlerin yarıya indirilmesi hedefleniyor. Sadece köpeklerin koklama duyusu kullanılarak kanser, daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilebilecek.

5 CİNS KÖPEK KULLANILACAK

Meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri, diyabet gibi birçok hastalık ve kanser çeşidi laboratuvar ortamına gerek duyulmadan kısa bir sürede sadece eğitimli köpeklerin koklaması ile erken teşhis edilebilecek. Yaklaşık iki ay sonra başlanılması düşünülen projede, golden, labrador, drahthar, kopa, panter gibi köpeklerin kullanılması planlanıyor.







