Kano ile karda "ekstrem" kayak keyfi yaptı

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, bindiği kanoyu araçla çektirerek karda keyifli vakit geçirdi.

Samsun merkez ve ilçelerinde hafta sonu başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Doğa tutkunları ise karın keyfini farklı şekillerde çıkardı.

Bafra ilçesinin 1200 rakımlı Yiğitalan Mahallesi'nde ekstrem doğa sporları tutkunu olan beden eğitimi öğretmeni Volkan Karaman da arazi aracının arkasına iple bağladığı kanoyu çektirerek karda kano yaptı.

Yoğun kar yağışının ara vermesinin ardından kano ile kayak yaptığını anlatan Karaman, "Bugüne kadar kano ile göllerde birçok aktivite yaptık. Yoğun kar yağışının ardından da kano ile kayma fikri geldi aklıma. Arkadaşımın aracına bağladığım kanoyu çektirerek kar üzerine kano yapmanın heyecanını yaşadım." ifadesini kullandı.