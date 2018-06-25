Harry Kane, Dünya Kupalarında 5 Golü Bulunan Messi'yi 152 Dakikada Yakaladı

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'de Harry Kane ön plana çıkıyor.

DÜNYA KUPALARINDA TOPLAM 5 GOLÜ OLAN MESSI'Yİ YAKALADI

Ülkesinde Tottenham forması terleten ve geçtiğimiz sezon takımıyla 37 maçta 30 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, performansını Dünya Kupasında da sürdürüyor. Şu ana kadar Dünya Kupasında 152 dakika süre alan Kane, ülkesi adına 5 gol kaydederken, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ise Arjantin ile katıldığı 4 Dünya Kupasında sadece 5 gol atabildi.

İngiliz futbolcu Harry Kane, Messi'nin 4 Dünya Kupasında attığı toplam 5 golü Rusya'da düzenlenen kupada 152 dakikada atmış oldu.