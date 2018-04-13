Kanatlı Sektöründe Üretim Artıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründeki üretim artışının sürdüğünü belirterek, "Şubatta üretim, geçen yılın aynı ayına göre tavuk etinde yüzde 7,8, hindi etinde yüzde 91,9, tavuk yumurtasında yüzde 3,7 arttı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, şubatta 166 bin 590 ton tavuk eti, 4 bin 647 ton hindi eti, 1 milyar 573 milyon 903 bin adet tavuk yumurtası üretimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Kanatlı sektöründeki üretim artışının sürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, şubat ayı itibarıyla yıllık üretimin, tavuk yumurtasında 19,4 milyar adedi, tavuk etinde 2,16 milyon tonu, hindi etinde 57 bin tonu aştığını bildirdi.

Üretici fiyatları ve maliyetlerin üreticiyi zorladığını, makul bir gelir elde etmesine imkan tanımadığına işaret eden Bayraktar, teknolojide en üst düzeye çıkmış olan kanatlı sektöründe üreticilerin para kazanamadığını ifade etti.

Bayraktar, kümeslerde ısıtmada kullanılan kömürün fiyatının 1,5 ayda önemli oranda zamlandığına işaret ederek, "İthal kömürler 600 lira iken şu an 800-850 liraya alınabiliyor, Türkiye Kömür İşletmelerinin sattığı tahsisli kömür fiyatlarının tonu da 400-450 liradan 550-600 liraya çıktı. Keza en önemli üretici maliyetlerinden biri olan elektrik fiyatlarına zam geldi. Üreticiler, 2017 yılı nisan ayında vergiler dahil elektriğin kilovatına 40,51 kuruş ödüyordu. Nisan ayında bu rakam yüzde 11,65 artışla 45,23 kuruşa çıktı." değerlendirmesinde bulundu.