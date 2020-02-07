Kanada Çin'deki vatandaşlarının büyük kısmını tahliye etti

07.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:12

Kanada hükümetinin, Çin'deki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'da mahsur kalan vatandaşlarından 176'sını tahliye ettiği açıklandı.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye için yollanan uçağın 2 gün boyunca elverişsiz hava koşulları nedeniyle Vietnam'da bekledikten sonra önceki gün Vuhan Havaalanı'na indiği bildirildi.

Söz konusu uçağın 176 Kanada vatandaşını alarak havalandığı ve Ontario'daki Trenton Askeri Üssü'ne indiği belirtildi.



14 gün boyunca karantinada kalacaklar

Bakanlık, 176 kişiyi taşıyan uçağın cuma sabahı Trenton kentindeki askeri üsse indiğini duyururken, Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, söz konusu kişilerin 2 hafta boyunca askeri üsdeki karantina bölgesinde tutulacaklarını ve burada sağlık kontrolü ve gerekli tüm tetkiklerin yapılacağını kaydetti.

Geride kalan Kanadalılar pazartesi günü tahliye edilecek

Dışişleri Bakanı Champagne, Vuhan kentindeki bazı kişilerin son anda fikir değiştirerek uçuşa gelmediklerini, 50 kadar Kanada vatandaşının bir Amerikan havayolunun uçuşu ile Kanada'ya geleceklerini, tahliye için bekleyen diğer Kanadalıları taşıyan ikinci bir charter uçuşunun da pazartesi günü Vuhan'dan ayrılacağını bildirdi.

Champagne, Çin ve Kanada yetkililerinin mutabakatı ile uçağa sadece hastalık belirtisi olmayanların alındığını da ifade etti.

Karantina boyunca sağlık taramasının yanında psikolojik destek de verilecek



Öte yandan, Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, CBC televizyonunda katıldığı bir canlı yayında, 18 kişinin hastalık belirtileri gösterdikleri için uçağa alınmamış olabileceklerini söyledi.

Hajdu, geri dönen yolcuların 14 gün boyunca kalacakları Trenton Askeri Üssü'ndeki karantinada günlük olarak tıp uzmanları tarafından izleneceklerini kaydederek, "Ulusal mikrobiyoloji mobil laboratuvarı, herhangi bir semptomatik bir vakayı test etmek için yerinde olacak. Karantinadakilerin giyim, yiyecek ve tüm ihtiyaçları karşılanacak." değerlendirmesini yaptı.

Tahliye edilenler için yaşadıklarının "korkutucu" ve "çok stresli" olduğunu belirten Bakan Hajdu, duygusal ve zihinsel sağlık destek hizmetlerinin de sunulacağını belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'deki salgın nedeniyle can kaybı 637'ye, virüs bulaşan kişi sayısı ise 31 bin 161'e yükselmişti.

Kaynak: AA