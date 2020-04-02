Kan bağışlarına "Korona virüs" darbesi
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Çorum

Kan bağışlarına "Korona virüs" darbesi

Kan bağışlarına "Korona virüs" darbesi Salgın nedeniyle kan bağışı oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor Acil kan ihtiyacı bulunmamasına rağmen bu düşüş devam ettiği takdirde önümüzdeki süreçte kan stoklarında sorun yaşanacağı ifade ediliyor Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs...

02.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:06
Kan bağışlarına 'Korona virüs' darbesi

Kan bağışlarına "Korona virüs" darbesi

Salgın nedeniyle kan bağışı oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor

Acil kan ihtiyacı bulunmamasına rağmen bu düşüş devam ettiği takdirde önümüzdeki süreçte kan stoklarında sorun yaşanacağı ifade ediliyor

ÇORUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurdu.

Salgın nedeniyle bağış oranlarında ciddi bir düşüş yaşanırken, şuanda acil kan ihtiyacı bulunmamasına rağmen bu düşüş devam ettiğinde önümüzdeki süreçte kan stoklarında sıkıntı yaşanacağına dikkat çekildi.

Çorum Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Cihat Cerit, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi. Covid-19'un bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Cerit, Türkiye'ye de görüldüğü andan itibaren kan bağışı sayılarında ciddi bir şekilde azalma görüldüğünün altını çizdi.

Şuanda kan stoklarında herhangi bir yetersizliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Cerit, "Bu gidişle stoklarımızın azalması ve önümüzdeki günlerde yetmediği durumlarla da karşılaşabiliriz. Bu vesileyle sağlıklı her vatandaşı, sağlıklı bireyleri kan bağışı noktalarına gelerek bağışta bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Türk Kızılayı olarak Kan Merkezi Genel Müdürlüğü bünyesinde Kriz Kurulu oluşturulduğunu açıklayan Cerit, "Bu kriz kurulu tüm dünyadaki kan bankası kuruluşlarıyla istişare halinde. Kan bankacılığını zor şartlarda nasıl idame ettiririz, kan bağışlarının organizesi aşamasında sürekli görüş alışverişinde bulunmakta" diye konuştu.

Şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan kendilerine kan bağışıyla ilgili herhangi bir engel teşkil edecek bildirisinin bulunmadığını anlatan Cerit, "Elimizde bu enfeksiyonun kan bağışıyla bulaştığına dair bir veride yok. Merkezlerimizde tüm önlemleri aldıktan sonra vatandaşların bağışlarını kabul ediyoruz. Kan bağışına gelen vatandaşların girişten itibaren öncelikle ateşlerini ölçüyor, kolonya takdim ediyor ve maske veriyoruz. İçeride de bağış sürecinde sosyal mesafeyi koruyarak işlemler gerçekleştiriliyor. Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı bu zor dönemde kan bağışı yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Kan bağışlarına 'Korona virüs' darbesi

Kaynak: İHA

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Kan bağışlarına "Korona virüs" darbesi
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