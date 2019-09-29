Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çaycuma ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çaycuma ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesi istikametine giden İhsan A. idaresindeki 41 PY 104 plakalı kamyonet, İstasyon Mahallesi mevkisinde Erhan H. yönetimindeki 67 ZB 335 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücüler, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.