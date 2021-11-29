ERZİNCAN (İHA) - Kamyonet beton direğe saplandı: 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkıp beton aydınlatma direğine saplanan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki cam yüklü kamyonet yoldan çıkarak beton aydınlatma direğine saplandı. Direk aracın şarampole uçmasını engelledi. Çarpmanın etkisi ile direğin silueti aracın kaputuna çıktı. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan H.U. yaralardı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.