Kamyon ve Çekici Egzozlarında Kaçak Sigara Sevkiyatı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kamyonette, kamyon ve çekici egzozları içerisine gizlenmiş 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, doğu illerinden, batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunun Nizip girişi yakınlarında S.B'nin kullandığı bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasındaki kamyon ve çekici egzozlarının içinde arama yapan ekipler, egzozların içerisine gizlenmiş halde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Sigaralara el koyan ekipler, S.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin sorgusunun ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.