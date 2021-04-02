Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun imzaladığı protokolle, 17-20 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası'nda iş birliği yapılması ve turnuvanın her yıl 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde "Ombudsmanlık...

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun imzaladığı protokolle, 17-20 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası'nda iş birliği yapılması ve turnuvanın her yıl 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde "Ombudsmanlık Kupası Satranç Turnuvası" adıyla düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine KDK Başkanı Şeref Malkoç ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

KDK Başkanı Malkoç, imza töreninde yaptığı konuşmada, kurumun genel faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda çocuklarla ilgili farklı faaliyetler de yürüttüğünü, bu kapsamda, üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kurduklarını, liseliler arasında hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu ile bir iş birliği protokol imzalayacaklarını belirten Malkoç, protokolle 17-20 Nisan'da düzenlenecek satranç turnuvasını geleneksel hale dönüştürmeyi planladıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Buradaki hedefimiz hem Satranç Federasyonu ile Kamu Denetçiliği arasındaki ilişkileri artırmak hem de gençlerimize Kamu Denetçiliği Kurumunu yani hakkaniyeti, adaleti, insan haklarını, bu turnuva vesilesiyle farklı bir alanla ilgilenen yavrularımıza bunları hatırlatmak, hak arama normlarını öğretmek, hak arama kültürünü yaygınlaştırmak."

2020 yılının Kovid-19 salgınıyla geçtiğine ve salgın süresince en fazla çocukların mağdur olduğuna dikkati çeken Malkoç, onların bilgilerini, tecrübelerini, hak arama kültürlerini artırarak mağduriyetlerini gidermek, kendi aralarında yarışmayı temin etmek, bozulan morallerinin düzeltmeye katkıda bulunmak ve zamanlarını verimli hale getirmek istediklerini ifade etti.

Malkoç, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara hangi alanda ne kadar hizmet edersek o kadar faydalı olur Türkiye'nin geleceği için." dedi.

"Çocuklara ve gençlere destek olmaya değer veriyoruz"

İki kurum arasındaki iş birliğinin çok kıymetli olduğunu belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da şöyle konuştu:

"Salgın döneminde geçirdiğimiz sürede önemli çalışmalara imza attığımızı belirtmek isterim. Çocuklara ve gençlere destek olmaya değer veriyoruz. Özellikle de salgın döneminde bozulan morallerin yerine gelmesi noktasında velilerden ve antrenörlerden aldığımız geri dönüşlere göre düzenlediğimiz satranç turnuvaları kurtarıcı oldu. Satranç sporcularını küçük yaştan itibaren yetiştirirken özgüvenleri yüksek, saygılı, geleceklerinin planlayabilen, stratejik hamleler yapabilen, analiz yetenekleri kuvvetli olan bireyler olmaları için çalışıyoruz."

Çocuk haklarını korumakla ilgili farkındalık oluşturulması konusunda düzenlenecek turnuvanın çok etkin olacağına inandığını aktaran Tulay, şunları söyledi:

Salgının ilk dönemlerine denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerimizde, 'Türkiye için varız, satranç için varız' sloganıyla hareket ettik. Velilerimizden, çocuklarımızdan çok güzel görüntüler, paylaşımlar iletildi. Çocuklarımızın satranç çalışırken alınmış kareleri sosyal medya hesaplarımızdan yayınlandı. Çocuklarımızın bizlere verdiği o mesajlar son derece kıymetliydi. Onların heyecanını, ilettikleri görüntülerden anlıyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın düzgün bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlarken bu amaç doğrultusunda imzaladığımız bu protokol bizler için çok önemli. Kamu Denetçiliği Kurumunun bilinmesi, çocuk haklarının anlaşılması konusunda da bu iş birliğinin katkı sağlayacağına inanıyorum. Dileriz ki bu bir başlangıç olsun, uzun yıllar iş birliğimiz devam etsin."

Konuşmalarının ardından Malkoç ile Tulay protokolü imzaladı ve hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı