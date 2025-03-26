Anadolu Grubu'nda Tuncay Özilhan'ın ardından üst düzey yönetim değişikliği konuşulurken, dikkatler Kamilhan Süleyman Yazıcı'ya çevrildi. Grubun yeni dönem yönetiminde önemli bir rol üstlenmesi beklenen Kamilhan Süleyman Yazıcı, kamuoyunda ismi merak edilen iş insanları arasında yer alıyor. Peki, Kamilhan Süleyman Yazıcı kimdir? Anadolu Holding'in yeni başkanı olması beklenen Kamilhan Süleyman Yazıcı nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve hakkında öne çıkan bilgiler…

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI KİMDİR?

Kamilhan Süleyman Yazıcı, Anadolu Grubu'nun kurucu ortaklarından Kamil Yazıcı'nın ailesinden gelen bir iş insanıdır. Halen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır ve 2025 yılı itibarıyla grubun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olması bekleniyor.

Kamilhan Süleyman Yazıcı kimdir

Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın doğum yeri ve yaşıyla ilgili bilgiler, kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmamıştır. Medeni durumu hakkında da açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır. Yazıcı, kamuya açık biyografilerde daha çok iş yaşamı ve yöneticilik kariyeriyle öne çıkmakta, özel hayatına dair detayları basınla paylaşmamaktadır. B

Anadolu Holding'in yeni başkanı olması beklenen Kamilhan Süleyman Yazıcı kaç yaşında

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI'NIN EĞİTİM HAYATI:

Lise: New York Military Academy (1996)

Lisans: Emory University Goizueta Business School – Pazarlama Bölümü (2000)

Yüksek Lisans (MBA): American Institute of Business and Economics (2005)

Yönetici Eğitimi: Harvard Business School – General Management Program (2017)

Yazıcı, eğitim süreci boyunca özellikle iş yönetimi, pazarlama ve global stratejiler alanlarında uzmanlaşmıştır.

Kamilhan Süleyman Yazıcı nereli

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI'NIN KARİYER SÜRECİ:

2000: Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı – Mali İşler Uzman Yardımcısı

2002–2011: Anadolu Efes Rusya – Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü, İş Geliştirme Direktörü

2011–2014: Efes Vitanta Moldova – Genel Müdür

2014–2017: Anadolu Efes – Pazar Geliştirme Direktörü

2017–Günümüz: Anadolu Grubu – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Anadolu Grubu'nun yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında çeşitli kilit görevlerde bulunmuş olan Yazıcı, grubun büyüme stratejilerine liderlik etmiştir.

Anadolu Holding'in yeni başkanı olması beklenen Kamilhan Süleyman Yazıcı

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI'NIN GÖREV ALDIĞI KURUM VE KURUŞLAR:

Togg – Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu – Yönetim Kurulu Üyesi

– Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu – Yönetim Kurulu Üyesi TAİK – Türk-Amerikan İş Konseyi – Üye

HBS Alumni Board – Harvard Business School Mezunlar Derneği – Yönetim Kurulu Üyesi

KYYDAŞ – Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İş dünyasındaki etkinliği sadece Anadolu Grubu ile sınırlı kalmayan Yazıcı, aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda da aktif roller üstlenmektedir.