Kaman'da metruk binalar yıkılıyor Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçe merkezinde metruk binaların yıkımına başlandığını ve 14 binanın da yıkım işleminin gerçekleştiğini bildirdi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçe merkezinde metruk binaların yıkımına başlandığını ve 14 binanın da yıkım işleminin gerçekleştiğini bildirdi.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından olumsuzluk oluşturan metruk binaların tespitini kısa süre önce tamamladıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin koordineli çalışması ile metruk binaların kısa sürede yıkımına başlandığını vurgulayan Çolak, şu ana kadar 14 binanın yıkıldığını kaydetti.

Çolak, "İlçe merkezimizde 22 yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden bina daha tespit ettik. En kısa sürede onlarla ilgili işlemleri de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA