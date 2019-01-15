Kalp Pili ve Şok Cihazı Uyarısı

Sivas Numune Hastanesi kardiyoloji uzmanı doktor Uğur Küçük, kalp pili veya şok cihazı takılan hastalara uyarılarda bulundu.

Küçük yaptığı yazılı açıklamada, teknolojik gelişmelerle kalp yetmezliği hastalığının tanı ve tedavisinde ciddi adımlar attıklarını belirtti. Teknoloji ile kalp hastalarına kalp pilleri takıldığını aktaran Küçük, bu kalp pillerinin yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Kalp pilinde üç türün bulunduğunu anlatan Küçük, "Nabız düşüklüğü olan hastalara taktığımız piller, ani ölümü engellemek için taktığımız piller ve hastanın kalp gücünü artırmak için taktığımız piller olmak üzere 3 tür kalp pili bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Küçük, hastaların takılan kalp pillerinin marka ve modelini bilmesinin faydalı olacağını belirterek, "Takılan kalp piline ait temel bilgileri içeren bir kart hastaya verilmektedir. Bu kart her zaman hastanın yanında muhafaza edilmelidir. Hastaların pillerinin marka ve modellerini bilmeleri faydalarına olacaktır." açıklamasında bulundu.

Kalp pillerinin birçok elektriksel cihazla etkileşime girdiğine dair yanlış bilgilerin var olduğunu belirten Küçük şunları kaydetti:

"Mikrodalgalar, telsiz telefonlar, elektrikli battaniyeler, elektrikli tıraş makineleri, ısıtıcı pedler, televizyonlar ve uzaktan kumandalar, bilgisayarlar ve saç kurutma makineleri gibi örnekleri çoğaltmak mümkün olup bu cihazlar kalp pili açısından önemli bir risk değildir. Hastalar bu ve benzeri sorunları olduklarında mutlaka doktoruna sormaları gerekir. Örnek vermek gerekirse elektromanyetik dedektörler, özellikle havaalanı ve alışveriş merkezlerinde sık rastlamaktayız. Bu cihazlardan uzak durmaları gerekmektedir. Hastanelerde sıklıkla tanı amaçlı kullanılan Röntgen (X) ışınlarının ise sakıncası yoktur."

Cep telefonu kullanımı ile ilgili bilgiler veren Küçük, "Hastalar, etkileşimden sakınmak için, daima cep telefonlarını kapalı dahi olsa pil jeneratörlerinden en az 15 santimetre uzakta tutmalıdır. Hastalarımıza, cep telefonlarını kalp pilinin bulunduğu yerin karşı tarafındaki kulağa tutarak kullanmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA