Kalp pili nedir? Kalp krizi geçiren Eriksen'in futbol hayatı bitti mi? Kalp pili nasıl takılır?

Sağlık görevlileri tarafından sahada kalp masajı yapılan Danimarkalı oyuncu hastaneye kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi. Son olarak Eriksen hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Federasyondan yapılan açıklamada; Bilincini kaybeden Christian Eriksen'e, bir çeşit kalp pili olarak da bilinen, ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağı belirtildi. Peki, Kalp pili nedir? Kalp pili takılan Christian Eriksen futbol hayatı bitti mi?

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen kalp krizi geçirmişti. Oyun içerisinde kalbi duran ve elektroşok ile hayata döndürülen yıldız isim Christian Eriksen'den kötü haber geldi. Kalp pili takılacak olan oyuncunun futbol hayatı sona erdi. Oyuncunun sağlığı için futbol oynamasının artık mümkün olmadığı açıklandı. Bu açıklama üzerine en çok merak edilen konu ise kalp pili oldu kalp piline ait detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kalp hızının yavaşlamasını engellemek, kalp yetersizliğini tedavi etmek ve kalpteki yüksek ritme bağlı kalbin pompa görevini yapamaması durumunda hastaya elektroşok vererek hayatını kurtarmak amacıyla kullanılan kalp pilleri takıldıktan hemen sonra yaşanılan tüm şikayetleri ortadan kaldırıyor. Hastanın yaşam kalitesini büyük bir oranda artırarak normal hayata dönmesini sağlıyor. Liv Hospital Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Enis Oğuz kalp pilleri ile ilgili bilgi veriyor.

KALP PİLİ NEDİR?

Kalp pili kalbe elektrik uyarılar veren elektronik bir cihazdır. Kalp pilinin içinde elektronik bir devre var. Bu devre elektrik sinyalleri işleyip önceden yazılan programa göre elektrik üreten bir sistemdir. Kap pili bu elektronik devre ve elektrik kablosundan oluşur. Kalp pili elektriği bu kablo vasıtasıyla kalbe yollar. Kablonun bir ucu kalp içinde ilgili yere tutturulur. Diğer ucu da kalp piline bağlanmıştır durumdadır. Bu kablo vasıtasıyla kalbin elektriği pile iletilir. Pilden de kalbe elektrik yollanabilir. Eğer kalp hızı 60 dakika olarak programlandıysa kalpten gelen elektrik 60 dakikanın üzerindeyse kalbe uyarı yollamaz. 60'ın altına indiğinde pil kap hızını 60 dakika yapacak şekilde elektrik uyarısı verir. Böylece kalbin yavaşlamasını engeller. Kalp pili kablosuz iletişimle dışarıdan programlanabilir. Kalbin ritmini sürekli kaydeder. Ve bu kayıtlar dışarıdan okunabilir. Böylece hastanın hangi tarihte kalp hızı, kaç olmuş, ritim bozukluğu olmuş mu, olmamış mı bilgi verir. Sürekli kalp ritmini kaydeder.

KALP PİLİ NASIL TAKILIR?

Kalp pili lokal anesteziyle takılabilir. Genel anestezi gerektirmez. Kalp pili bataryası kol saati büyüklüğünde bir cihazdır. Genelde sol köprücük kemiği altında cilt altına yerleştirilir. Sol köprücük kemiği altındaki bir damardan da iğneyle damar bulunarak damarın içine bir kablo ilerletilir. Anjiyo makinesi altına bu kablo kalpte uyarı yapılacak yere yerleştirilir. Kablonun diğer ucu da pile bağlanır. Kablo cilt altında pilin yanına sarılır. Daha sona cilt dikilir. Yaklaşık bir saatlik bir operasyondur.

HANGİ DURUMLARDA KALP PİLİ TAKILIR?

3 farklı durumda 3 farklı kalp pili kullanılır. Birincisi kalp hızı yavaşladığı zaman kalbi hızlandırmak için kullanılan kalp pilleri. İkincisi kalpte çok hızlı ritim bozukluğuna bağlı olarak anı ölümleri engellemek için kullanılan kalp pilleri. Bu kalp pilleri elektroşok vererek hızlı ritim bozukluğunu düzeltir. Üçüncü de kalp yetersizliğinde kullanılan üç kablolu kalp kasının kasılma düzenini ayarlayan kalp pilleri. Dolayısıyla kalp hızı yavaşlaması olan hastalara, çok hızlı hayati tehdit eden ritim bozukluğu olan hastalara, bazı kalp yetersizliği olan hastalara kalp pili takılabilir.

KALP PİLİ TAKILAN KİŞİ HAYATINA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Kalp pili takılan kişi düzenli kontrollere gelmek zorundadır. Kalp pili kontrolü yapılmalıdır. Genelde bu kontroller 6 ayda bir yapılır. Kalp pilinin elektronik devresi kuvvetli elektromanyetik alanlardan etkilenir. Ve çalışma düzeni bozulabilir. MR çektiremez. (Son yıllarda MR uyumla piller üretilmeye başladı) Taş kırma (böbrek, safra kesesi) cihazından etkilenebilir. Herhangi bir tıbbi müdahale uygulanacak hastalar doktoruna danışmalıdır. Güvenlik kapılarından geçmemeleri gerekir. Elektrik akımına maruz kalmamaları gerekir. Yüksek sıcaklıktan ve yüksek basınçtan etkilenirler. Son yıllarda üretilen pillerle cep telefonları rahatlıkla kullanılabilir. Basketbol, voleybol oynamak, halı silkelemek gibi aşırı kol ve omuz hareketi gerektiren spor ve aktiviteleri yapmamaları gerekir. Köprücük kemiği ve kaburga kemiği arasındaki toplardamarın içinden kalp pilinin kablosu geçer. Aşırı omuz hareketlerinde kablo ezilip kırılabilir.

KALP PİLİNİN ÖMRÜ VAR MI?

7-8 yılda pilin bataryası biter. Bataryanın durumu kontrollerde anlaşılır. Ve pilin değişmesi gerekir. Hastaya bu sefer kablo yerleştirilmez, sadece bataryası değişir.

KALP PİLİNDE NE GİBİ SORUNLAR OLUR?



Kalp pili operasyonu sırasında meydana gelen sorunlar çok nadirdir ve genellikle geçicidir. Bir problemden genelde çok çekinilir. Vücuda yabancı cisim yerleştirilen her operasyonda olduğu gibi iltihap. Çünkü enfeksiyon olursa düzelmesi için kap pilinin çıkarılması gerekiyor.

KALP PİLİ CİNSELLİKTE SORUN OLUR MU?

Cinsellikle ilgili hiç bir problem yaratması mümkün değildir.

KALP PİLİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Yaş sınırı yok. Doğuştan kap ritim bozukluğuyla doğan bebeklere de takılabiliyor.