Kalkınma Bakanı Elvan Açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz gerçek anlamda 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, Türkiye'nin küresel düzeyde bir güç haline gelmesini arzu ediyorsak, Türkiye'nin bir istikrar adası olma konumunu devam ettirmek istiyorsak 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirmeliyiz." dedi.



Elvan, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaretinde, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine odaklandığını, bu hedeflere ulaşılması için yoğun gayret sarf edildiğini belirtti.



AK Parti teşkilatlarının 2019 yılında yapılacak seçimlerden güçlü bir şekilde çıkmak için çaba harcaması gerektiğini ifade eden Elvan, teşkilatların azim ve kararlılık içinde çalışmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.



2023'ün yolunun 2019'dan geçtiğini vurgulayan Elvan, 2019'daki seçimlerden zaferle çıkarlarsa Türkiye'nin önünün açılacağını dile getirdi. Bunun için geçmişe göre daha çok çalışılması gerektiğini anlatan Elvan, daha fazla heyecan, azim ve kararlılık içinde mücadelenin sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında elde edilen başarının tüm dünyanın dikkatini çektiğine işaret eden Elvan, Türk milletinin vatanı ve bayrağı için her türlü fedakarlığı göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için 2023 hedeflerini ortaya koyduğunu dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Millet olarak hep birlikte bu hedeflere odaklandık. Bu hedefleri gerçekleştirme yolunda çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Biz gerçek anlamda 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, Türkiye'nin küresel düzeyde bir güç haline gelmesini arzu ediyorsak, Türkiye'nin bir istikrar adası olma konumunu devam ettirmek istiyorsak 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirmeliyiz. Biz bir tarafta terörle mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını düzenledik ve tüm dünyayı şaşırttık. Ordumuzun, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. 81 milyon bu vatan için bu millet için bu devlet için ve ay yıldızlı al bayrağımız için her türlü fedakarlığı yapabilecek, her türlü riski alabilecek, bu dava uğruna her şeyini feda edebilecek olan bir millet. Çocuklarımız ve geleceğimiz için Türkiye'mizin küresel bir düzeyde güç oluşturması için mutlaka bu çabayı, gayreti göstermek zorundayız."

Bakan Elvan, daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Nevşehir Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu, Ahiler Kalkınma Ajansı hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesen Elvan, binayı gezdi.

Bakan Elvan'a kentteki temasları sırasında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.