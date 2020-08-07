HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kalıntısız şeftaliye sertifika

Samsun'da hasat öncesi ürün numune sonuçları kalıntısız çıkan şeftali üreticilerine "Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi (EKÜY)" sertifikaları törenle teslim edildi.

Kalıntısız şeftaliye sertifika
07.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:10

Samsun'da hasat öncesi ürün numune sonuçları kalıntısız çıkan şeftali üreticilerine "Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi (EKÜY)" sertifikaları törenle teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde EKÜY kapsamında entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapan şeftali üreticilerinin hasat öncesi alınan numune sonuçları kalıntısız çıkan 50 ton ürünün sertifika, logo ve EKÜY bayraklarını üreticilere teslim etti. İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, "EKÜY, bakanlığımızın 'tarladan sofraya güvenilir gıda' misyonu doğrultusunda kontrollü pestisit kullanımı ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen entegre mücadele yöntemidir. EKÜY projelerinin amacı entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılması ve pestisit kullanımının kontrolü ile üreticilerimizi kendi tarla, bağ, bahçe ve serasında mücadele faaliyetlerini yönetecek hale getirmektir. Ayrıca doğal dengenin korunması ve pestisit kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır" bilgilerini verdi.

2020 yılı EKÜY projesi kapsamında Samsun'da bağ, elma, şeftali, armut ve örtü altı olmak üzere 93 üretici ve 713 dekar alanda çalışmaların yürütülmesinin programlandığını belirten Sağlam, "713 dekar alanın 552 dekarı meyve, 161 dekar kısmı ise örtü altı sebze alanlarından oluşmaktadır. 552 dekar meyve alanının dağılımı 10 üretici 209 dekar armut, 11 üretici 186 dekar elma, 16 üretici 124 dekar şeftali, 8 üretici 30 dekar bağ şeklinde olup meyvede hasat öncesi numune alma işlemlerimiz devam etmektedir. Toplam EKÜY sertifikalı üretilen meyve miktarı 800 ton civarında olacağı beklenmektedir. Örtü altı için planlanan 161 dekar sebze alanlarında yürüttüğümüz EKÜY proje çalışmaları 48 üretici olarak planlanmış, çalışmalar 44 üretici ve 157 dekar alanda sonuçlanmış, 44 üreticiden hasat öncesi alınan tüm numune sonuçları kalıntısız çıkmıştır. Toplamda 3 bin 140 ton sebze ürünü sertifikalandırılmış, sertifika, logo ve EKÜY bayrakları üreticilerimize teslim edilmiştir. Canik ilçesinde şeftali de 5 üretici 51,4 dekar alanda EKÜY projesi yürütülmüş, 5 üretici 49,2 dekar alanda 50 ton şeftali ürünü için hasat öncesi alınan numunelerin kalıntısız çıkması sonucunda hazırlanan sertifikalar, logo ve EKÜY bayrakları üreticilerimize teslim edilmiştir. Armut, elma ve bağ alanlarından numune alma işlemleri devam etmekte olup bugün itibari ile 61 üreticiden 61 numune alınmış ve tamamında kalıntıya rastlanmamıştır. Ayrıca ilimizde şeftali üretimi ise Canik ilçesi başta olmak üzere 6357 dekar alanda yapılmakta olup yıllık üretim miktarı 10 bin tondur" diye konuştu.

İl Müdürü İbrahim Sağlam üreticilere, "Tarladan sofraya güvenilir gıdanın sunulmasından öncelikle biz bakanlık temsilcileri olmak üzere sonrasında sizler üretici olarak birlikte sorumluyuz. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz gıdayı başka çocuklara yedirmeyeceğiz. Bu konuda gereken hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli üreticilere teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet Politika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir...
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı Politika
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti 3. Sayfa
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Gupse Özay Barış Arduç Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Arda Turan Gökhan Gönül Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lübnan Ağustos Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kalıntısız şeftaliye sertifika - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 15:11:39. #1.14#
title