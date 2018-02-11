ABD'li Model Kalça Selfiesi Çekmek İçin Israr Etti, Uyarılara Kulak Asmayınca Uçaktan Atıldı

Instagram'ın belfie (kalça selfie'si) kraliçesi olarak kabulk edilen model Jen Selter, American Airlines firması ile yapacağı bir uçuş öncesi çıkan tartışma sonucu uçaktan atıldı.

UYARILARA KULAK ASMADI

Selter kalça selfiesi çekmek için ayağa kalkınca hostesler tarafından uyarıldı ancak oturması yönündeki ikazlara aldırmadı. Mürettebatın oturması için yaptığı uyarılara alaycı bir şekilde yanıt veren güzel model çağrılan polis eşliğinde uçaktan indirildi.

5 POLİS EŞLİĞİNDE İNDİ

24 yaşındaki sosyal medya yıldızı 5 polis tarafından uçaktan indirilirken bu durum uçuşum 90 dakika kadar rötar yapmasına sebep oldu. Mürettebatın pilot ile konuşmasından sonra uçaktan indirilen Selter olayı cep telefonu ile de kaydetti.

"ÇATIŞMACI BİR İNSAN DEĞİLİM"

27 Ocak günü, New York uçuşunda yaşanan bu olay ile ilgili konuşan model, "Ben çatışmacı bir insan değilim" dedi. Selter uçaktan indirilirken yanında kız kardeşi de vardı. Belfie adı verilen kalça selfieleri ile meşhur olan modelin Instagram'da 12 milyona yakın takipçisi var.