Kahveci esnafından alkışlanacak hareket Esnaf dükkanı kapalıyken başladığı sokak köpeklerini besleme alışkanlığına dükkanı açılınca da devam etti Kahveci esnafı her gün 50'ye yakın sokak köpeğini besliyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde pandemi nedeniyle iş yeri kapanan kahveci...

Esnaf dükkanı kapalıyken başladığı sokak köpeklerini besleme alışkanlığına dükkanı açılınca da devam etti

Kahveci esnafı her gün 50'ye yakın sokak köpeğini besliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde pandemi nedeniyle iş yeri kapanan kahveci esnafı çalışmadığı süre boyunca başladığı sokak hayvanlarını beslemeyi iş yeri açıldığında da devam ettirdi. Esnaf Mehmet İlhan her gün yaklaşık 50'ye yakın sokak köpeğini besliyor.

Davranışı ile ilçede vatandaşlar tarafından taktirle karşılanan kahveci esnafı Mehmet İlhan, kahvehanelerinin kapalı olduğu dönemde alışkanlık haline getirdiği sokak hayvanlarını beslemeyi sabah, akşam olmak üzere iki öğün düzenli hale getirdi. Her gün düzenli olarak besleme işini gönüllü olarak yaptığını belirten Mehmet İlhan, "Her gün düzenli olarak aldığım ekmekleri ve etleri evimde hazırlayarak sabah, akşam köpekleri besliyorum. Bu işi içimden gelerek düzenli olarak yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. İçimden gelerek bu işi yapıyorum. Kimseye 'Yardım edin' demedim ve hayvanlara yadım etmeyi çok seviyorum" dedi.

"2 yıldır düzenli olarak beslemeye başladım"

Marketten aldığı ekmek ve kasaptan aldığı etleri evinin mutfağında hazırlayan İlhan, pişirdiği etleri ekmeğin üzerine dökerek düzenli olarak sabah, akşam sokak köpeklerini besliyor. Sandıklı Hayvan Pazarı'nda bulunan yaklaşık 50 köpeğin bakımını yapan İlhan, "Bu köpeklere bakmak, her boş olan insanın görevdir diye düşünüyorum. Bu masumlara bakmak, karınlarını doyurmak mutluluğun ötesinde bir şey. Ben pandemi döneminde işyerimin kapanması ile sokak hayvanlarını beslemeye başladım. İlk önce doğadaki yaban hayvanları için besleme yapıyordum. Birkaç kişi hayvan pazarında sokak hayvanları olduğunu söyledi. Geldim baktım ki, burada küçük yavruların olduğunu fark ettim. 2 yıldır düzenli olarak beslemeye başladım ve hayvanlar çoğaldıkça çoğaldı. Ne kadar çoğalırsa çoğalsın ben bunlara bakmak istiyorum" diye konuştu.

"Biz bunlara bir veriyoruz Allah'da bize iki veriyor"

Köpekleri beslerken sevapta kazandıklarını ifade eden İlhan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bunlara bir veriyoruz Allah'da bize iki veriyor, dört veriyor. Sabah kahvaltı yapmadan iki kap yemeği pişirerek etli olarak buraya getiriyorum. Bizim burada tirit denilir ekmeğin üzerine et suyu ve et ile kaplayarak buraya getirip veriyorum. Yavru ve büyüklerin ayrı yemeklerini ve suyunu veriyorum. Bu işten son derece mutluluk duyuyorum. Hayvandan zarar gelmez. Her insan bir hayvanı sahiplensin, sahiplenmesin. Çocuklarını buraya getirip hayvanları besleyebilirler. Evlerinde bayat ekmekleri bulunanlar atmasın, bir kenara bıraksın çöpçülerimiz buraya getirerek bu hayvanlara veriyor."

