Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Gümrüğü kuruldu

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu tekstil sektörü üretim ve ihracatında öne çıkan Kahramanmaraş'ta tekstil ihtisas gümrüğü uygulamasının başladığını açıkladı.

Balcıoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında stratejik öneme sahip bulunan tekstil sektörünün, ihracat ve istihdam bakımından Türkiye'nin omurgası konumunda olduğunu belirterek, "Yaklaşık 13 milyar dolar ihracat ve 460 bin kişilik istihdam sağlayan sektör, ihracat performansını artırarak 2022 yılı için 15 milyar dolar ihracat hedefi ile yatırım ve üretime devam ediyor. Sektörün üretim, ihracat ve istihdam yönünden başını çeken Kahramanmaraş'ta, yerli üretici firmalar için ek maliyet ve vakit sıkıntısı oluşturan 'tekstil ihtisas gümrüğü' sorunu çok şükür çözüldü" dedi.

Tekstil ihtisas gümrüğü olmadığından ihracatı yapılan birçok ürünün ithalatının başka illerdeki tekstil ihtisas gümrüğünden yapılabildiği ifade eden Balcıoğlu, "Daha önce sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen iplik ve kumaşların ithalat işlemleri Kahramanmaraş gümrük idaresince yerine getirilememekteydi. Bu da üretici firmalarımız için ciddi bir ek maliyet ve vakit sorunu oluşturmaktaydı. Meslek komitelerimizin talepleri ile yaptığımız müracaat ve Ticaret Bakanımız, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ün destekleriyle Kahramanmaraş İhtisas Gümrüğü açıldı" diye konuştu.

Balcıoğlu, Türkiye'nin en büyük tekstil entegrasyonuna sahip Kahramanmaraş'ın 400 ihracatçı şirketiyle 140 ülkeye 1,4 milyar dolar ihracat yaptığını belirterek, "Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesini artırmak, gümrük işlemlerini daha kısa sürede tamamlamak, gümrük kontrollerinde etkinliği artırmak bakımından ilimizde tekstil ihtisas gümrüğü ihdas edilmesi çok önemli fayda sağlayacak. İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak tanımlanmaktadır. Kahramanmaraş gibi bu sektörde dünyanın moda merkezleri için üretim yapan, tekstil hammaddesi ithalatında ciddi payı bulunan bir şehirde ihtisas gümrüğü kurulması ile beraber sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyen bu sorun çözülmüştür. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta, ekonomik faaliyet bakımından tekstil ürünleri imalatının yüzde 66,8 oranda paya sahip olduğunu ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"En büyük endüstri konumunda bulunan tekstil sektöründe yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma kumaş, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme kumaş, 46 milyon parça konfeksiyon üretimi gerçekleştirilmekte. Türkiye pamuk ipliği üretiminin yüzde 36'sını, dokuma ve örme kumaş üretiminin yüzde 15'ini, denim üretiminin yüzde 15'ini karşılıyoruz. İhracatta önemli bir başarı çizgisine ulaşan ve ülkemiz tekstil ürünleri ihracatının yüzde 6'sını, ithalatın ise yüzde 10'unu gerçekleştiren Kahramanmaraş, örme kumaş ihracatında 2., iplik ve dokuma kumaş ihracatında 4. büyük ildir" - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi