Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta, etkili olan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta, etkili olan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ahir Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 2 arazöz ve 6 orman işçisiyle kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürdü.

Sigara izmariti nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA