Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta, etkili olan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.
13.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:24
Kahramanmaraş'ta, etkili olan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ahir Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 2 arazöz ve 6 orman işçisiyle kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürdü.
Sigara izmariti nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA