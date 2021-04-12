Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında hakkında 5 suçtan 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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