Kahramanmaraş'ta hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında hakkında 5 suçtan 22 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı